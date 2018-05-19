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19 Mayıs 2018 14:46

Samsun’da yol süpürme kamyonu motosiklete çarptı: 1 ölü

Samsun’da yol süpürme kamyonunun motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da yol süpürme kamyonu motosiklete çarptı: 1 ölü

19 Mayıs 2018 14:46


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karakoç (46) idaresindeki 34 JL 5246 plakalı yol süpürme kamyonu, Salim Akbaş (37) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salim Akbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Süpürme kamyonunun sürücüsü Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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