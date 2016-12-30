Samsun’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Samsun’da bir yolcu otobüsü çıkan yangında alev alev yandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Ordu-Samsun karayolu Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Fethiye’ye giden 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsünde seyir halindeyken arka motor kısmından yangın çıktı. Şoför yangını fark edince aracı yolun kenarına çekip durdurup içinde bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Yangın itfaiyeye haber verildi. Otobüs alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam diyor.