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07 Eylül 2018 09:47

Samsun’da yoldan çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı

Samsun’da trafik kazası sonrası yoldan çıkan otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından lokantanın vitrin camından içeri girdi.

Samsun’da yoldan çıkan otomobil lokantaya girdi: 2 yaralı

07 Eylül 2018 09:47

Kazada lokantaya giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Kaza, Tekkeköy ilçesinin Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. idaresindeki 55 ALB 43 plakalı otomobil, aynı yöne seyir eden Ufuk T.’nin kullandığı 55 BC 884 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ufuk T., aracıyla yoldan çıkarak önce park halindeki 55 SV 758 plakalı otomobile çarpıp savrularak yol kenarındaki lokantanın vitrininden içeri girdi. Otomobilin çarptığı park halindeki otomobil de de savrularak lokantanın lavabosunun duvarına çarpıp duvarı yıktı.


Kazada yoldan çıkıp lokantaya giren otomobilde bulunan Ahmet T.(58) ve eşi Fermudiye T.(58) yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada lokantanın vitrin camı kırıldı, duvarı yıkıldı, masa ve sandalyelerde zarar görüp kalorifer petekleri de yerinden sökülerek maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise lokantanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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