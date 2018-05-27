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27 Mayıs 2018 19:04

Samsun’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç etti

Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu hayatı felç ederken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve yaralanan 6 kişi hastaneye başvurdu.

Samsun’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç etti

27 Mayıs 2018 19:04


Samsun’un Kavak ilçe merkez ile ilçeye bağlı mahallelerde dolu yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika süren ve yumurta büyüklündeki dolu yağışı park halindeki araların kaportalarını büküp çamlarını kırarken, işyerlerinin önlerindeki tenteler yırtılıp parçalandı, ağaçları dalları ve yaprakları döküldü, çatısı kiremit olan evlerin çatılarındaki kiremitler kırılarak evleri su bastı.


Muratbeyli Mahallesi Derneği Başkanı Ertan Duran, 57 yaşında olduğunu ve bu güne kadar böyle bir efet görmediğini belirterek,"Mahallemizdeki yaşlılar da böyle bir afet görmediklerini söylediler. Evlerin kiremitleri kırıldı ve su bastı. Araçarın camları parçalandı. Can kaybımız yok ama yaralananlar var ve maddi hasar çok. Devletimiz maddi zararı olan vatandaşlara yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.


Öte yandan, dolu yağışından dolayı yaralanan 6 kişinin ise Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurduğu, gerekli tedavilerinin tamamlanmalarının ardından taburcu oldukları öğrenildi.




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