Samsun’da Zafer Bayramı coşkusu

yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, tebriklerin kabulü ve Panorama 1919 Müzesi’nin gezilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle devam etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tören aracına binerek alandaki vatandaşları selamladı.

Selamlamanın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunduğunda bazı vatandaşlar araçlarını durdurup ana yolda saygı duruşunda bulunurken, yaya olan vatandaşlar da esas duruşta milli marşa eşlik etti.

Törende Öğretmen Yarbay Baha Mutlu Aydın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Gazi Mehmet Yüksel ’Bu Vatan Benim’, Emircan İspirli ‘Şanlı Millet’, Amine Toprak ’30 Ağustos’ ve Beyza Ünsal ‘Asker Koşması’ adlı şiirleri okudu. İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bir konser verdi. Çeşitli yörelere ait dansları sergileyen halk oyunları ekiplerinin Roman havası gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Garnizon Komutanlığı Bandosu da mini bir konser verdi. Gösteriler vatandaşlardan tam not aldı.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tören geçişi ile sona erdi.

Törene ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.