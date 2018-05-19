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19 Mayıs 2018 11:29

Samsun’da zeytin tenekeleri içine gizlenmiş bin 44 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun’da zeytin tenekeleri içine gizlenmiş bin 44 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Samsun’da zeytin tenekeleri içine gizlenmiş bin 44 paket kaçak sigara ele geçirildi

19 Mayıs 2018 11:29


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa’dan Bursa’ya giden İbrahim Lütfi B. idaresindeki 16 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada zeytin tenekeleri içine ve aracın stepne boşluğuna gizlenmiş bin 44 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Lütfi B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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