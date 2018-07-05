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05 Temmuz 2018 13:23

Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

05 Temmuz 2018 13:23


Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Derecik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan Cemil Yetkin’in kullandığı 55 BN 737, Ziya Baloğlu idaresindeki 35 GE 9310 ve Veysel Balcı yönetimindeki 34 BFC 620 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı. Kazada, araçların yolcu koltuğunda bulunan İlhan Baloğlu ve Hakime Balcı ile sürücü Veysel Balcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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