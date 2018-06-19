Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 10:48

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

19 Haziran 2018 10:48


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi çevre yolu 200 Evler karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Tüfekçi yönetimindeki 55 ACK 08 otomobil, Aykut Keskin’in kullandığı 55 ALD 90 plakalı kamyonet ve Ercan Asal idaresindeki 55 SA 485 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Ercan Asal, Aykut Keskin, Fahrettin Tüfekçi ile Başak Asal ve Mine Tüfekçi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç