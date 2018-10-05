Samsun'daki kazada ölü sayısı ikiye çıktı

Samsun'da minibüsün yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan diğer yaya da hayatını kaybettti. Kazada ölü sayısı ikiye çıktı.

Kaza, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (63) idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Duyar (68) ve Coşkun Gürsoy'a (53) çarptı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaşar Duyar kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Coşkun Gürsoy ise 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Coşkun Gürsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.