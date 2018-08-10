Samsun’daki OSB ve küçük sanayi sitelerinde 32 bin kişi çalışıyor

Samsun’da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi siteleriyle ilgili “Ekonomi Toplantısı” Vali Osman Kaymak’ın başkanlığında "Ortak Akıl, Ortak Payda" sloganıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Kaymak, “İlimiz genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren 162 işletmede 8 bin 549 çalışan istihdam edilmektedir. 161 hektar üzerine kurulu olan Samsun Merkez OSB’de faaliyet gösteren 76 firmada 6 bin 553 kişi çalışmaktadır. Samsun il genelinde faal bulunan 18 küçük sanayi sitesindeki 8 bin 326 işletmede 23 bin 495 çalışan istihdam edilmekte olup, 5 küçük sanayi sitesinin ise kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu anketi 2017 yılı araştırmasına göre ilk 500 içinde ilimizden 3 firma, ikinci 500 içinde ise 6 firma bulunmaktadır” dedi.

Samsun’daki OSB ve küçük sanayi sitelerinde toplam 32 bin 44 kişi istihdam ediliyor.