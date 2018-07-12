Samsun’daki patlamanın sebebi doğalgaz çıktı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi’nin kesiştiği yerde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Patlamada 1 lokanta, 2 otobüs firması yazıhanesi, 1 cep telefoncu ve 1 berber dükkanı hasara uğradı ve park halindeki çok sayıda aracın camları kırıldı. Samsunluların büyük bir gürültüyle uyandığı patlamayla ilgili Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da meydana gelen patlama doğalgaz sıkışması sonucu olmuştur. Ölü ve yaralı yoktur. Binalarda hasar meydana gelmiş olup belediye ekipleri müdahale etmişlerdir. Germiş olsun" dedi.