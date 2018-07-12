Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 08:44

Samsun’daki patlamanın sebebi doğalgaz çıktı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 5 işyerinin savaş alanına döndüğü patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı açıkladı.

Samsun’daki patlamanın sebebi doğalgaz çıktı

12 Temmuz 2018 08:44


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi’nin kesiştiği yerde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Patlamada 1 lokanta, 2 otobüs firması yazıhanesi, 1 cep telefoncu ve 1 berber dükkanı hasara uğradı ve park halindeki çok sayıda aracın camları kırıldı. Samsunluların büyük bir gürültüyle uyandığı patlamayla ilgili Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da meydana gelen patlama doğalgaz sıkışması sonucu olmuştur. Ölü ve yaralı yoktur. Binalarda hasar meydana gelmiş olup belediye ekipleri müdahale etmişlerdir. Germiş olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç