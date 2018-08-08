Samsun’daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan sağanak yağış özellikle Karadeniz Bölgesi’nde sel ve su baskınlarına yol açtı. Samsun’da saat 13.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Samsunlular, bastıran ani sağanak yağış sonrasında kaçışmaya başladı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışların Perşembe günü öğlen saatlerine kadar süreceği belirtildi.