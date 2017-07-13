Samsun’daki silahla yaralamaya gözaltı

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.İ.(34) yaralanmış, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı olayını B.S. ve B.S. adlı kardeşlerin gerçekleştirdiğini tespit etmişti. B.S.’nin (24) olayda silah kullandığı, yanında da kardeşi B.S.’nin bulunduğu iddia edildi.

Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan kardeşlerden B.S., 6 gün önce yakalanmış ve söz konusu genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cinayet Bürosu ekipleri firarda olan ve olayda silah kullandığı iddia edilen B.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.