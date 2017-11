Samsun’daki trafik sorunu ’tünel’ ile çözülecek

Samsun’da bulunan araç sayısı, birçok ilin nüfusundan daha fazla. Alt yapı hizmetlerine birçok yatırımın yapıldığı ilde yapılan yatırımlar araç sayısının fazlalığı nedeniyle zaman zaman trafiğe çare olamıyor. Özellikle Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu istikametinde yer yer oluşan trafik, yeni çözümler aranmasına neden oldu. Yakın zamanda araç sayısının daha da artacağını ifade eden Başkan Yılmaz, bundan sonraki bütçelerini tünel inşaatı yapmaya mecbur kalacak şekilde planlamak zorunda olduklarını ifade etti.

Samsun’daki araç sayısının giderek arttığının altını çizen Yusuf Ziya Yılmaz, “Şu anda Samsun’da 400 bin, şehir merkezinde de 200 bin araç bulunuyor. Her gün araç sayısının arttığı ortamda Samsun’da geleceği planlamamız lazım. Beklenmedik oranda araç sayısının artmasının oluşturduğu trafik problemi olan şehirlerden biri haline gelebiliriz kaygısını taşımaya başladım. Büyük Cami ve Cumhuriyet Meydanı civarında 7 yıl önce günlük ortalama 35-40 bin araç geçiyordu, şimdi yaptığımız sayımda ise 70 bin araç geçiyor. Trafik 2 kat artmış. Türkiye’de toplam araç miktarı 22 milyona ulaştı. Türkiye yollarına her yıl 1 milyon yeni araba giriyor. Araç sayısı her yıl yüzde 5 oranında artıyor. Samsun gibi kişi başına düşen gelirin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu büyük şehirlerde trafik artış oranı yüzde 10’ları bulabiliyor. Şu anda Samsun merkezinde 200 bin araba olduğuna göre, yüzde 10 da artacağına göre 3 sene sonra Samsun merkezindeki araç sayısı 270 bini bulacak. 5 sene içerisinde de kent merkezi içerisindeki araba sayısı 300 bini bulabilir” dedi.

Trafiği azaltmak için yapılabilecek yöntemler hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Son yaptırdığımız araştırmalarda, Ulaşım Master Planı üzerinde çalışan şirket önerilerde bulundular. Atakum ile İlkadım arasını, sadece Baruthane veya Güzel Sanatlar Fakültesinin oradaki Karayolları Köprülü Kavşağı’ndaki yere mahkum olmaktan çıkarmamız gerektiğini söylediler. Orada da günlük 70-80 bin araba geçiyor. Orası, ‘şişenin dar boğazı’ olarak nitelendiriliyor. 5 sene sonra buradaki trafik 125 bini bulabilir. O yüzden bu kavşağın yoğun trafiği taşıyamayacağını ilettiler. ‘Atakum’u Karasamsun’a, oradan da İlkadım’ın ana gövdesinin altına bir yerlerden yeni bir koridorla ulaşmanız lazım’ dediler. Bu koridor da tünelden başka bir şey olamıyor. O zaman büyük ihtimalle Cağaloğlu Bulvarı’nın bir yerinden gireceğiz, Barış Bulvarı’na ya da 100. Yıl Bulvarı’na çıkacağımız, oradan da Mert Irmağı’na ulaşacağımız, oradan da Canik’e, Canik’ten de Karayollarının yapacağı çevre yoluna ulaşacak bir tünel bağlantısını şimdiden konuşmaya başladık. Çünkü insanlar giderek artan bu trafiğe ve sıkışıklığa bizi yönetenler bir çare arıyorlar mı? Diye düşündüklerinde bunun arayışı içerisindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıntılar zaman içerisinde belli olacak. Bu proje, Karayollarının üstleneceği bir projeye benzemiyor. Çünkü bu şehir merkezini ilgilendiren ve yerel yönetimin çözmesi gereken bir konu. Biz de kendi bütçemizi, plan ve projelerimizi ileride böyle bir inşaatı yapmaya mecbur kalacak şekilde planlamak durumundayız” diye konuştu.