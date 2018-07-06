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06 Temmuz 2018 17:01

Samsun’daki uyuşturucu ticaretinden tutuklu sayısı 19’a çıktı

Samsun’da 18 kişinin tutuklandığı, 12 kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı uyuşturucu davasında 1 kişi daha yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’daki uyuşturucu ticaretinden tutuklu sayısı 19’a çıktı

06 Temmuz 2018 17:01


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, 29 Haziran’da Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi, Giresun ve Amasya illerinde 65 ekip, 235 personel ve 2 dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 30 kişi, dün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu devam eden mahkeme saat 03.00’te sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 30 kişiden 18’i "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında B.U. İstanbul’da yakalayarak Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanan B.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.U. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. B.U.’nun tutuklanmasıyla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 19’a çıkmış oldu.




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