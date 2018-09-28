Samsun'dan bir ayda 42,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Ağustos ayında Samsun'dan yurt dışına 42,3 milyon dolar değerinde ihracat yapıldığı belirtildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü “Samsun İli Dış Ticareti 2018 Ağustos” konulu açıklama yayımladı. Açıklamada, “2018 yılı Ağustos ayı itibariyle Samsun'dan toplamda 42,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (37,3 milyon dolar) yüzde 16,1 oranında artış gösterdi. Yine aynı ayda 83,8 milyon dolar değerinde ise ithalat gerçekleştirildi. İthalatta ise bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 13,6'lık (73,8 milyon dolar) bir artış yaşandı. Ülkemizde ihracat 2018 yılı Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti” denildi.

“En fazla ihracat Hollanda'ya”

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin Hollanda olduğu kaydedildi. 2018 yılı Ağustos ayında Samsun'dan Hollanda'ya 6,4 milyon dolar ihracat yapıldığı belirtildi. Bu ülkeyi 4,8 milyon dolar ile Filipinler ve 2,4 milyon dolar ile Gürcistan'ın takip ettiği açıklandı. Verilere göre ayrıca Türkiye genelinde, Almanya'ya yapılan ihracat Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırayla 900 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak, 637 milyon dolar ile ABD takip etti.

“Samsun'a en fazla ithalat Kanada'dan”

2018 yılı Ağustos ayında Samsun'a en fazla ithalatın 19,3 milyon dolar ile Kanada'dan yapıldığı söylendi. Bu ülkeyi 17,6 milyon dolar ile Rusya ve 15,5 milyon dolar ile ABD izledi. Türkiye genelinde ise Rusya'dan 2018 yılı Ağustos ayında gerçekleşen ithalat rakamları 1 milyar 551 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya, 920 milyon dolar ile ABD izledi.

Ayrıca TÜİK tarafından yapılan açıklamada Samsun'dan yapılan ihracatlar içerisinde, en büyük payın değirmencilik ürünleri, malt nişasta, inülin ve buğday glütenine ait olduğu açıklandı. Samsun'a yapılan ithalatların içerisinde ise ilk sırada demir ve çelik yer aldı.