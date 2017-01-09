Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Halep’te İnsanlık Ölmesin" adıyla düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Samsun’dan Halep’e 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğünün çalışmaları sonucu vatandaşların yardımlarıyla hazırlanan 33 tır dolusu gıda, giyecek ve muhtelif insani ihtiyaç malzemesi Halep’e uğurlandı. Dev yardım için Batıpark’ta uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Müftüsü Veysel Çakı ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Veysel Çakı, "İslam dininin bidayetinde muhacir ve ensar vardır. Allah’ım bu insanlara ensar olmak gibi büyük bir nimet nasip etti. Samsun merkez ve ilçelerinden 33 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul eylesin" dedi.



"Gerekirse onlara kanımızdan vereceğiz"

Halep’in önceden Arap dünyasının önemli şehirlerinden olduğunu ifade eden Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Halep çok güzel bir şehirdi ama şimdi harap bir şehir oldu. Orada yaşayan insanlar da şehri terk etmek zorunda kaldılar. O insanlar muhacir konumuna düştüler. Cenab-ı Hak bize de ensar olma görevini yükledi. Onun için görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Geçenlerde kan bağışı kampanyası vardı. Gerekirse onlara kanımızdan vereceğiz. Ama onları mağdur duruma düşürmeyeceğiz. Tabii biz bir taraftan bu yardımları yürütürken şehrimizde 16 bin misafirimiz var. Bunlara da halkımız bakıyor. Dolayısıyla halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Veysel Çakı’nın yaptığı duanın ardından tırlar uğurlandı. Bazı vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.