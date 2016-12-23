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23 Aralık 2016 18:34

Samsun’dan Halep’e 5 tır yardım

Samsun’dan Halep’e 5 tır yardım

23 Aralık 2016 18:34

Halep’e yardım için toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi Samsun’dan yola çıktı.
Kızılay Samsun Şubesi ve Yeşilyurt Grup’un işbirliği ile hazırlanan yardım konvoyu için Yeşilyurt AVM önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt ve yönetim kurulu üyeleri ile iş adamları katıldı.
Şehitlerin olduğu bir günde böyle bir yardım gönderdiklerine sevinemediklerini belirten iş adamı Cemal Yeşilyurt, yapılan yardımlarla Müslümanları başkalarına muhtaç etmeyeceklerini söyledi.
Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yapılan yardımlardan ötürü Samsunlu iş adamlarına ve Cemal Yeşilyurt’a teşekkür etti.
Konuşmalar ve duaların ardından tırlar uğurlandı.



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