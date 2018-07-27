Samsunlu arıcılar yaylalara çıktı

2017 yılında hedefledikleri bal üretimini gerçekleştiremeyen Samsunlu arıcılar, bu sezonda da aynı sıkıntıyı yaşamamak için çiçek çeşitliliği Samsun’a göre göre fazla olan Erzurum ve Sivas Yaylaları gibi yüksek kesimlere gitti. Samsun’da kestane balının olduğunu, çiçek balının ise bu sene yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Rasim Kaplan, yeni sezon beklentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Samsun’da çiçek balının çok az olduğunu vurgulayan Kaplan, “Bu sene bal üretimindeki beklenti orta seviyede. Kestane balı geçen seneyle aynı oranda çıkar diye düşünüyoruz. Samsun’un iç bölgelerinde bu sene bal yok. Yüksek bölgelere gidenlerin daha fazla bal üreteceğini umuyoruz. Sivas, Erzurum gibi yüksek yaylalarda daha çok bal üretileceğini düşünüyoruz. Samsun’da ise kır çiçeği balı yok denecek kadar az. Ladik, Kavak, Havza ve Vezirköprü’de çiçek balı bu sene çok az olacak. Ayçiçek balı bu sene istenilen seviyede olmayacak. Bölgemizdeki hava şartları, aşırı yağışlar ve belli bölgelerde yaşanan kuraklık, çiçek balının olmamasına neden oldu. Bal üretebilmek için havanın güzel olması, arının olması ve çiçeğin olması lazım. Bu üçü olursa bal üretilir. Bunlardan bir tanesi eksik olursa istenilen üretim gerçekleşemez. Samsun’da iç kesimlerde bu şartlar sağlanamadı maalesef. Samsun’da 900’den fazla arıcımız faaliyet gösteriyor. Bunlardan yüzde 60’ı daha fazla üretim sağlayabilmek için il dışındaki yüksek kesimlere gitti. Geçen sene arıcılarımız 12 bin ton bal üretmişti. Bu sene de yüksek kesimlere arıcılarımızdan umutluyuz. Geçen sene ürettiğimiz bal rakamına ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.