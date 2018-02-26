Samsunlu genç “Çarşamba şivesi” ile fenomen oldu

29 yaşındaki genç, paylaştığı komik videolarla izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.

Çarşamba şivesiyle çeşitli videolar yayınlayan genç fenomen, şivesi ve yaptığı hareketlerle kendisini izleyenleri kahkahaya boğdu. Yeşilçam filmlerine ve birçok belgesele dublaj yapan Aydın, son olarak ünlü bir şarkıcının klibinde yer alan bir kadının taklidini yaparak takipçilerini güldürmeyi başardı.

Çarşamba’nın şivesini anlatarak videolar çekmeye başladığını ifade den Selahattin Aydın, “Uzun zamandır sosyal medyayı kullanıyordum. Daha sonra ise şivenin anlatılabileceğini düşündüm. Doğduğum yer olan Çarşambanın şivesini çok seviyorum. Ben Türkiye’ye Samsun’u bu şekilde tanıtmak ve şivemizi anlatmak istedim. Ben tabii bunların yanı sıra belgesel de seslendiriyorum. Çarşamba şivesiyle bir belgesel seslendirdiğimde izleyenler de bunu çok beğendiler ve çok hoşuna gitti. Hatta bazı vatandaşlar keşke belgeseller hep şiveli yapılsa diye yorum bile yapmıştı. Baktım şive çok sevildi ben de bu sefer Yeşilçam filmlerini seslendirmeye başladım. Bu şiveyi çok insan anlamaz ama bir bakıyorum videoları 1 milyon kişi izliyor. İnsanlar tarafından tanınmak ve sevilmek gerçekten güzel bir şey. Beni bazen durdurup fotoğraf çekinmek istiyorlar. Kendimi çok garip hissediyorum ama mutlu oluyorum” dedi.