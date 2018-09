Samsunlu kasaplar çıkış yolu arıyor

Karkas etin kilosuna 3 ayda 5 lira zam geldiğinin altını çizen Ömür Şen, işlerin kötü gitmesinden dolayı 1 ay içerisinde 4 kasap esnafının kepenk kapattığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu. Kasapların zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Ömür Şen, "Biz kasaplar şu anda 3-5 tane sabit toptancımız ya da lokantamıza et sattığımız için ayakta duruyoruz. Kasap esnafının hali pek iç açıcı değil. 3 ay önce karkas etin kilosunu 27 liradan keserken bugün 32 liradan kesiyoruz. 3 ay önce 43 liraya etin kilosunu satıyorduk, 49 liraya satıyoruz. Kıymanın kilosunu 45'ten, 49-50 lira arası kuşbaşı ve 65 liraya da şadranın kilosunu satıyoruz. Bir şarbon söylentisi çıkartıldı arından da tavuğa zam geldi. Tavuk göğsünün kilosunun 22 lira olduğu yerde etin kilosunun 45 lira civarında olması normaldir ama bu zamlar normal değildir. Biz de bu fiyatları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Son 1 ay içerisinde Samsun'da 4 kasap esnafı kepenk kapattı. Vatandaşlar artık kasaba gelip et almıyor. Müşteri satışımız yok denecek kadar azaldı. Gelenler olursa onlar tek yemeklik et ya da kıyma alıp gidiyorlar. Devletimizden gerekli ekonomik müdahaleleri bekliyoruz. Esnaf şu anda zor durumda. Bir çare ve kurtuluş yolu arıyoruz” dedi.