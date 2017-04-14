Samsunlu Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1950’de Kore’de gazi olan İrfan Akçay dün sabah, tedavi gördüğü Gazi Devlet Hastanesinde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle vefat etmişti. Kore gazisi Akçay’ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Büyük Cami’de kılındı. Cenaze namazına Akçay’ın yakınlarının yanı sıra; İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Kore Gazisi İrfan Akçay, Kavak Çakallı’daki aile kabristanlığına defnedilmek üzere askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.