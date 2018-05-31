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31 Mayıs 2018 14:34

Samsunlu öğrenci Oxford Big Read yarışmasında birinci oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Hüsna Topçu, Uluslararası Oxford Big Read(oxford büyük okuma) yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Samsunlu öğrenci Oxford Big Read yarışmasında birinci oldu

31 Mayıs 2018 14:34


11. sınıf öğrencisi Zeynep Hüsna Topçu, Oxford University Press tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Oxford Big Read yarışması 10, 11 ve 12.sınıf gazete hazırlama kategorisinde Türkiye birinciliği derecesini elde etti. Dünyanın en büyük ve köklü üniversite yayınlarından Oxford University Press tarafından yapılan yarışmaya çoğunluğu özel okul olmak üzere 5 bin 519 öğrenci katıldı. 30 Mayıs’ta Oxford Üniversitesi Bölge Temsilcisi Nail Bilici tarafından ödülünü alan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Zeynep Hüsna Topçu dil anlamında imkanları yüksek, donanımlı bir okulda okuduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.


Türkiye birincisi olan 10. sınıf öğrencisi Zeynep Hüsna Topçu ve 9. sınıflar kategorisinde yarışmaya katılarak bölge finalisti olan hazırlık sınıfı öğrencisi Havva Nur Akpınarlı’ya ödülleri ve sertifikaları verildi. Kazanan öğrencilerin öğretmenleri de online dil kursu ve mesleki gelişim paketi gibi çeşitli ödüllerin sahibi oldu.




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