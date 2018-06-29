Samsunlu öğrencilere "LGS Danışmanlık Merkezi" desteği

Samsun genelindeki 111 ortaokul ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde açılan merkezlerden öğrenciler tercih süresi boyunca yararlanabilecek. Öğrenciler, Bulvar AVM, Piazza AVM ve Yeşilyurt AVM’de açılan tercih merkezlerinde kurulan bilgisayarlardan uzman eğitimciler yardımıyla tercihlerini yapabilecek.

Açılan merkezlerle ilgili bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen "Şehrin merkezinde bulunan alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere toplam 111 Tercih Danışma Merkezi kurduk. Tercih süresince hizmet verecek olan danışma merkezleri, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin geleceklerine yön verirken daha başarılı seçimler yapmalarına yardımcı olacak. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ve kayıtların tamamlanması 27 Haziran-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. 2-13 Temmuz’da yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 30 Temmuz’da ise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 6-10 Ağustos’ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-06 Eylül’ de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları alınacak. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler için merkezi yerleştirme, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak" dedi.