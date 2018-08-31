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31 Ağustos 2018 11:20

Samsunlu şehidin baba ocağına ateş düştü

Batman’da hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven’in (25) acı haberi memleketi Samsun’daki baba ocağına ulaştı.

Samsunlu şehidin baba ocağına ateş düştü

31 Ağustos 2018 11:20

Haberi alan acılı baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.


Batman’ın Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına operasyon düzenleyen Mehmetçik ile bir grup PKK’lı terörist arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ve silah arkadaşı şehit oldu. Şehit Güven’in naaşı otopsi için hastaneye kaldırılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri şehidin Samsun Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak’taki baba ocağına acı haberi ulaştırdı. Oğlunun şehadet haberini alan baba Yusuf Güven, fenalaşarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Şehidin baba ocağına İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurularak, Türk Bayrağı asıldı.




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