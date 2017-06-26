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26 Haziran 2017 11:41

Samsunlu şehidin evinden helallik alındı

Ramazan Bayramı’nın 1.

Samsunlu şehidin evinden helallik alındı

26 Haziran 2017 11:41

gününde şehit düşen Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin evinden helallik alındı.


Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi (28) görev yaptığı Hakkari’de terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu vurularak şehit düşmüştü. Mete Yahşi’nin Samsun’un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evinde bugün helallik alındı.


Helallik sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı, eşi, annesi, babası, kardeşi ve komşuları gözyaşlarına boğuldular. İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde Büyük Camii’ye götürüldü.


Samsun’un 1 ay içerisindeki 5. şehidi olan Mete Yahşi’nin cenazesi öğle namazının ardından şehitliğe defnedilecek.




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