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07 Eylül 2018 09:31

Samsunlu Şehit Adem Güven için Mevlid-i Şerif okutuldu

Geçen hafta şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Samsunlu Şehit Adem Güven için Mevlid-i Şerif okutuldu

07 Eylül 2018 09:31


Hastanebaşı Camisi’nde okutulan mevlide Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, memleketin müdafaasında büyük görev üstlenen güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek, “Bu memleket bugünlere gelene dek binlerce vatan evladını şehit verdi. Binlerce vatandaşımız da gazi oldu. Tarihi kahramanlıklarla dolu olan ülkemizin bu günlere gelmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin canla başla mücadeleleri yer almaktadır. Her şehit haberinde son olsun diyoruz. Ama teröristler hiçbir zaman boş durmuyor. İnşallah devletimiz bunların sonu gelene kadar istikrarlı bir çalışma yürütecektir. Er ya da geç tüm şehitlerimizin intikamı alınacak” dedi.


Mevlid-i Şerif’in ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven’in baba ocağına gidilerek burada dua yapıldı.




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