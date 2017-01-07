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07 Ocak 2017 15:02

Samsunlu şoförler Halep’e duyarsız kalmadı

Samsunlu şoförler Halep’e duyarsız kalmadı

07 Ocak 2017 15:02

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası, yardıma muhtaç insanlar için Halep’e bir tır yardım malzemesi gönderdi.
Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde Samsunlu şoförlerin ve Kızılay’ın desteğiyle Halep’e bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. Kılıçdede Kavşağı’nda toplanan şoförler yardım tırını dualarla yolcu etti. Tırı yolcu edenler arasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler de yer aldı.

"Samsun’dan Halep’e gönül köprüsü kurduk"
Halep’e gönderilen yardımla ilgili bir açıklama yapan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "4-5 yıldır Suriye’de iç harp yaşanıyor. Sonunda bu harp Halep’e kadar geldi. Savaştan kaçan insanlar ülkemize sığınmaya geldiler. Hükümetimiz Suriyeli ve Iraklılara kucak açtı. Bazıları ülkemize sığındı bazıları da Türkiye’ye yakın yerlerde konuşlandı. Biz Türk milleti olarak hayırsever bir milletiz. Devletimizin yanı sıra diğer kuruluşların bu insanlara yardımları devam ediyor. Biz de Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak bünyemizde çalışan ticari araç şoförlerimizin aralarında topladıkları paralarla aldığımız ihtiyaç malzemelerini oraya gönderiyoruz. Bu yardımlarla biz Samsun’dan Halep’e gönül köprüsü kurduk. İnşallah bunun devamı gelecektir" dedi.
Fevzi Apaydın’ın konuşması ve duanın ardından yaşam malzemesi bulunan tır, Suriye’ye uğurlandı.



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