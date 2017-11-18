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18 Kasım 2017 17:02

Samsunlular balığı, "7 Bitirdi Balık"ta yiyecek

Samsun’da yeni açılan "7 Bitirdi Balık" restoranı, vatandaşlara taze ve ucuz balık sunacak.

Samsunlular balığı,

18 Kasım 2017 17:02


Samsun’da taze balık ve müşteri memnuniyeti ile yola çıkan Erol Gençay ve Mehmet Türkyılmaz "7 Bitirdi Balık" restoranını açtı. Atakum Yenimahalle Atakent Bulvarı üzerinde bulunan restoranın açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından restoranda ilk balıklar pişirilip müşterilere ikram edilmeye başlandı. Mevsimine göre taze balıkların olacağı balık restoranında, tava ve ızgara çeşitleri olacak. Alkolsüz olan restoranda vatandaşlar, en leziz balıkları tadabilecek. Açılışta vatandaşlara ücretsiz hamsi ikramı yapıldı.


Açılışta bir konuşma yapan işletme sahiplerinden Erol Gençay, "İnsanlarımıza güler yüzlü hizmetle taze balık sunmak için burayı açtık. Vatandaşlar, mevsimine göre bütün balıkları tava ve ızgara şeklinde yiyebilecek. İnsanlar evine de buradan balık götürebilecek. Burası 180 kişilik bir mekan. 10 kişiyi burada istihdam ediyoruz. Atakum’da evlere servisimiz olacak. Fiyatlarımız makul seviyede olacak. Alkolsüz bir mekan. İnsanlar aileleriyle de gelip rahatça balığını yiyebilirler. Otopark sorunu yok. Amacımız vatandaşlarımıza güzel hizmet etmek. İnşallah vatandaşlarımız da memnun olur" dedi.




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