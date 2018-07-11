Samsunlular Srebrenitsa katliamının kurbanlarını andı

Yürüyüşün sonunda gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te başlayan, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından öldürüldüğü soykırım için Samsun’da yürüyüş düzenlendi. İstiklal Caddesi’nden başlayan yürüyüş tekbirler eşliğinde Samsun Öğretmen Evi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. SAMİR tarafından Srebrenitsa soykırımı hakkında bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nejdet Güneysu, Srebrenitsa katliamını tarihin, insanlık vicdanının ve evrensel adaletin asla unutmayacağını belirtti.

Basın açıklamasının ardından Srebrenitsa’da katledilen insanlar için temsili tabutların önünde gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Ardından Srebrenitsa soykırımını anlatan fotoğraf sergisi gezildi. Yürüyüşe; AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.