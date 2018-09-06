Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 17:19

Samsunluların dev orkinos şaşkınlığı

Samsun’da bir balıkçıda sergilenen dev orkinosu gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Samsunluların dev orkinos şaşkınlığı

06 Eylül 2018 17:19


Samsun’da bir balıkçı tezgahında sergilenen dev orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hayatlarında ilk kez orkinos gören Samsunlular, dev balıkla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.


Balığın Karadeniz’de palamut ağlarına takıldığını belirten balık satıcısı Fikret Yumak, "Balığı gören çok merak ediyor. Görünüşüne oranla ucuz da satıyoruz. İsteyene kilosu 30 liradan satıyoruz. Palamut ağlarına takıldı. Zor uğraşlar sonucu gemiye çıkartıldı. Karadeniz’deki bereket daim olmasını diliyoruz. Bunu bir başlangıç olarak görüp daha da iyilerini tutmak istiyoruz. Bizim vatandaşlarımız biraz ilgi ve alakayı sever. Bu balığı daha önce görmedikleri için değişik tepkiler veriyorlar. Anı olsun diye bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Orkinos 60 kilo geliyor. Boyu da 1,5 metreden uzun. Ton balığı olarak da geçen orkinosun eti çok güzel. Balığı kesip parça parça satışa sunacağız” dedi.


Hayatlarında ilk kez dev orkinos gören vatandaşlar ise böyle bir balığı daha önce görmedikleri için fotoğraf çektirmek istediklerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç