Samsunspor 2 futbolcuyu daha renklerine bağladı

Lig takımlarından Samsunspor, dış transferde Savaş Yılmaz ve Nuri Terliksiz ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon düştüğü TFF 2. Lig’den hemen çıkmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden 2 oyuncuyla sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar bugün de Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Adana Demirspor’dan Savaş Yılmaz ve Şanlıurfaspor’dan Nuri Terliksiz ile sözleşme imzaladı. Samsunspor’da başarılı olmak istediklerinin altını çizen Savaş Yılmaz 3, Nuri Terliksiz ise 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Daha önce de Samsunspor’da oynayan Savaş Yılmaz, “Samsunspor çok yeni bir oluşum içerisinde. Çok güzel bir yapılanmaya gittiler. Bir üst lige çıkıp durmak istemiyoruz. Oradan Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce de bu takımda top koşturdum. Şu anda ise daha olgun bir yaşta tekrar buraya transfer oldum. Bu olgunlukla beraber Samsunspor’a daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Samsunspor’a daha önce yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” dedi.

Şanlıurfaspor’dan transfer edilen Nuri Terliksiz ise, “Büyük bir camiaya geldik. Bunun farkındayız. Kimse başarısız olmak istemez. Ben de buraya başarılı olmaya geldim. Tek hedef ve tek yürekle işimizi yaparsak hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yıl sonunda şampiyonluk sorularınızı cevaplamayı bekliyorum” diye konuştu.

Öte yandan daha önce teknik direktör arayışını Taner Taşkın ile sonlandıran Samsunspor, Taşkın’ın yardımcılık görevinde bulunacak teknik heyetle de imza töreni gerçekleştirdi. Teknik ekipte yer alacak Baki Çağdaş Uzun, Tacettin Bakacak, Başar Canoğlu, Şanver Göymen ve Emre Bayraktar için imza töreni düzenlendi. Diğer yardımcı hocalardan Cenk İşler, İstanbul’da olduğu için imza törenine katılamadı.