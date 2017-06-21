Samsunspor, 3 futbolcu ile yollarını ayırdı

Lig ekiplerinden Samsunspor, sözleşmesi biten 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Samsunspor’un kadrosunda bulunan 16 futbolcu, 1 Haziran itibariyle serbest oyuncu konumuna girmişti. 31 Mayıs 2017 itibariyle Abdülkerim Bardakçı, Canberk Aydın, Caner Koca, Distel Zola, Eldin Adiloviç, Ercan Yazıcı, Ekram Reşmen, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Furkan Köse, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N’diaye ve Vedat Bora’nın sözleşmeleri sona ererek takımdan ayrılmıştı. Bu futbolculardan Ercan Yazıcı, Ekram Reşmen ve Furkan Köse ile 2’şer yıllık yeni sözleşmeler imzalandı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Manisaspor’a giden Mustafa Sevgi, Osmanlıspor’a giden Hasan Kılıç ve Gençlerbirliği’ne giden Ousmane N’Diaye’nin yanı sıra Murat Gürbüzerol, Fatih Kılıçkaya ve Distel Zola’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Samsunspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geride bıraktığımız sezonda büyük katkılarını gördüğümüz değerli futbolcularımız başta kaptanlarımız Mustafa Sevgi ve Fatih Kılıçkaya olmak üzere Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Ousmane Cardinal N’Diaye ve Distel Zola ile yollarımız yeni sezonda ayrılmıştır. Samsunspor’da oldukları süre içerisinde verdikleri emeklere, gösterdikleri iş birliği ve anlayışa teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”

Samsunspor’da sözleşmeleri biten diğer oyunculardan Canberk Aydın, Kone ve Gökay İravul ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.