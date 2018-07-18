Samsunspor 9 futbolcuyu transfer etti

Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig’de küme düşen Samsunspor, transferde dur durak bilmiyor. Daha önce de birçok yeni transfer gerçekleştiren Karadeniz ekibi, bugün de Nuri Asan Tesisleri’nde 9 futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlılar, Erhan Kartal ile 3, Şahin Şafakoğlu ile 2, Bilal Gülden ile 2, Erhan Şentürk ile 2, Okan Dernek ile 2, Metincan Cici ile 2 ve Can Muhammet Vural ile de 5 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşmeleri biten Alperen Pak ile 4, Burhan Arman ile de 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

"9 futbolcuyla sözleşme imzaladık, İlyas Kubilay ve Bahattin Köse’yle de anlaştık"

9 futbolcuya imza attırmalarının yanında 2 yeni transfer daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Bugün daha önceden anlaşmaya vardığımız ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan 9 futbolcu ile sözleşme imzalayacağız. Bu oyuncularımızı kamuoyuna tanıtmak için toplandık. Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Bilal Gülden, Erhan Şentürk, Okan Dernek, Metincan Cici, Can Muhammet Vural, Alperen Pak ve Burhan Arman ile sözleşme imzaladık. Transferlerimizin takıma katkı yağacağını düşünüyorum. Transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Son 1 aydır özellikle takip ettiğimiz 2 tane futbolcu vardı. Bunlar İlyas Kubilay Yavuz ve Bahattin Köse’ydi. Mehmet Batdal ve Mehmet Akyüz kamuoyunda devamlı konuşuluyordu ama bizim birinci önceliğimiz Bahattin Köse’ydi. Kubilay yarın Samsun’da olacak ve sözleşme imzalayacak. Bahattin ve kulübü ile de anlaştık. O da birkaç gün içinde Samsun’da olacak. Sözleşme imzaladığımız 9 futbolcumuz zaten bizimle beraber antrenman yapıyordu. Erzurum’daki kampta takıma daha da adapte olacaklar. Yeni katılacaklarla birlikte çok güçlü bir takım olacağız. Samsunspor’da transfer bitmez" dedi.

Samsunspor ile sözleşme imzalayan futbolcular da Samsunspor’un TFF 2. Lig için çok üst sınıf bir takım olduğunu, bu sene TFF 1. Lig’e, kulübün kuruluşunun 55. yılında da Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söylediler.