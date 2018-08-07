Samsunspor adım adım kurumsallaşıyor

Yaptığı transferlerle rakiplerinin gözünü korkutmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kurumsallaşma yolunda da adım adım ilerliyor. Kombine bilet satışlarında kadınlara 15 yaş altı çocuklara pozitif ayrımcılık yapan kulüp yöneticileri, Kart 1919 ile de taraftarlarına hizmet vermeyi amaçlıyor. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında 2 konu hakkında da kamuoyuna bilgi verildi. Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, her konuda Türk futbolunda örnek bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

"Kağıt bilet uygulaması da olacak"

Kombine satışları hakkında bilgi veren tesislerden sorumlu yönetici Salih Çakır, “Kombine biletlerde kadınlara ve 15 yaşından küçük çocuklara bir pozitif ayrımcılık yaptık. Kadınlar ve çocuklar, protokol tribünü hariç stadın istediği yerinden kombinelerini 55 TL’den alacaklar. Kadın ve çocuklara yönelik birtakım yenilikler daha olacak. Niyetimiz, stadımızdaki kültürü değiştirerek, stadımızı Türkiye’de ve dünyada sayılı bir yere getirmektir. Kale arkası kombinesi 55 TL, maç başı bilet fiyatı da 5 TL olacak. Doğu Üst tribünü kombine fiyatı 100 TL, maç başı bilet fiyatı da 10 TL olacak. Doğu Alt 200 TL, maç başı bilet fiyatı da 15 TL olarak belirlendi. Batı Alt 300 TL, maç başı bilet fiyatı da 20 TL olarak belirlendi. Protokol tribünün kombine fiyatı bin 250 TL, maç başı bilet fiyatı da 100 TL olarak belirlendi. Bilet fiyatları geçen sene olduğu gibi düşürülmeyecek. Fiyatlar, ilgiye, coşkuya ve öneme göre artabilir ancak bu fiyatların daha da aşağısına inmez. Bu sene Passolig’le birlikte kağıt bilet uygulaması da olacak. Kağıt biletlerde de isim soy isim ve TC kimlik numarası olmak zorunda. Taraftarlarımızdan kağıt bilet yerine kombine veya Passolig almalarını rica ediyoruz. Çünkü önümüzdeki sene bir üst lige çıkacağız ve kağıt bilet uygulaması sonlanacak. O yüzden bir Passolig alt yapısı oluşturmak istiyoruz. Kombinelerimiz de sadece Passolig üzerinden satılacak. Bundan sonraki süreçte Maraton tribününde herkesin satın aldığı koltuğa oturmasını istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Bununla ilgili personel de istihdam edeceğiz. Bu tribünlerde herkes aldığı koltuğa oturacak. Bu koltukları alan kişilere ilerleyen senelerde yüzde 10 indirim ve öncelik uygulanacak” dedi.

"Taraftar kart projesi başlatıyoruz"

Taraftarlar için yapılan kartlar hakkında bilgi veren Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, “Taraftar kart projesi başlatıyoruz. Adı da ‘Kart 1919’ olacak. Bu karttaki amacımızın, taraftar ve camiamızı tek çatı altında toplamaktır. Kart için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandı. SAMULAŞ ile yapılan anlaşma gereği taraftar kart sahipleri, maç günlerinde tramvaylara ücretsiz binebilecekler. Kart sahibi taraftarlarımız kurum ve kuruluşlarla yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde başka avantajlara da sahip olacaklar. Taraftarlarımız ayrıca bizim satışa sunduğumuz kombineler, sattığımız ürünlerden de indirim kazanacaklar. Birçok kulübün kartı var ama bizim kartımız taraftarımızın isteğine göre şekillenecek. Talepler doğrultusunda eklemeler yapılabilecek. Bu seneki kartımızdaki temamızı ‘Uyanış Sezonu’ olarak belirledik. Yıllık 20 TL fiyatı olacak. Her sene yeni bir konseptte kart çıkacak. Taraftarlarımız böylece bir kart koleksiyonu da yapabilecekler. Kartlar, kombine satılan stantlardan temin edilebilecek” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca gazeteci Murat Sandıkçı’nın Samsunspor Medya Direktörü olarak göreve başladığı açıklandı.