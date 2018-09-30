Samsunspor - Ankara Demirspor maçının ardından

Samsunspor'un Ankara Demirspor'u yendiği maçın ardından 2 takım teknik direktörü de maçı değerlendirdi. Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ritm yakaladıklarını ifade ederken, Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş ise Samsunspor'un bu yolun sonunda şampiyon olabileceğini söyledi.

Taşkın: “Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz”

Çok anlamlı bir 3 puan aldıklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Eyüpspor maçının anlamlı olması için kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. 2 haftadır takımda çok pozitif bir hava var. Rakibimiz 4 maçtır kazanamasa da son dakika kurulan bir takım. Bu hafta da hoca değişikliği yaşadılar. Hoca dokunuşları takımlara direnç verir. Kendi kendimize bir gol yedik. O olmasa maçı ilk devre koparabilirdik. Çok pozisyona girdik. Onlar gol olsa 6-7 gol atabilirdik. 90 dakika boyunca rakibimiz çok kapandı. Oyuncularımın şevkinden çok memnunum. Bir ritim yakaladık. Sancaktepe maçı bize ders oldu. Hem ben hem de oyuncularım kendine geldi. Bu kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz” dedi.

Güneş: “İnşallah bu yolun sonu Samsunspor için şampiyonluk olur”

Samsunspor'un şampiyonluğu hak ettiğini dile getiren Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, “Çok güzel ve zevkli bir maç oldu. Samsunspor çok usta oyunculardan kurulan bir takım. Ercan, İrfan ve Bahattin gibi çok yetenekli ve tanınmış oyuncuları var. Bireysel hatalardan goller yedik. 3-1 mağlup olduk. İnşallah bu yolun sonu Samsunspor için şampiyonluk olur. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Bizim takımımıza baktığınız zaman biz de kaostan kurtulmak için mücadele vereceğiz. Samsunspor beklediğim kadar iyi bir oyun sergileyemedi. Daha dikine oynasalar sonuca daha iyi gidebilirler. Bu onların hocasının bileceği bir iş. Belki daha zor maçlarla karşılaşacakları da olacak. Samsunspor'un bir hocası var. O öyle değerlendirmek istemiştir. Ben Samsumspor'dan daha çok şey ve tempo bekliyordum. 2 gündür takımın başında olmama rağmen ritim yakaladık. Belki biz de golü atsak farklı şeyler olabilirdi. Varsayım ile yola çıkmamak lazım. Önümüze bakacağız. İşimizi yapacağız. Mütevazı bir takımız. Kendi yağımızda kavrulacağız” diye konuştu.