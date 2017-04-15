Samsunspor, Bayern Münih gibi çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, referandum dolayısıyla lige verilen arayı keyifli antrenmanlar yaparak geçiriyor. Karadeniz ekibi, Alman devi Bayern Münih’in özellikle kullandığı keyifli çalışma ile antrenman yaptı.

Çöp kovasına top sokma çalışması orta sahada 7’şerli gruplar halinde bulunan futbolcuların 50 metre uzaklıktaki plastik çöp kovasına topu yere düşürmeden paslaşarak gidilmesi ve sonra da kovanın içerisine gol atılmasıyla sonlanıyor. Samsunsporlu futbolcular da küme halinde 50 metre boyunca topu yere düşürmeden kovanın yanına kadar gelerek gol atmaya çalıştılar. Zaman zaman topu düşüren ve topu kovaya sokamayan futbolcular kendi aralarında gülüştüler. Teknik Direktör Osman Özköylü, top yere düştükten sonra atılan golleri saymayarak, futbolcuları başlangıç yerlerine geri gönderdi. Antrenman daha sonrası pas ve taktik çalışmayla devam etti.

“Bu maçı da kazanırsak farklı hedefleri konuşma vakti gelecek”

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, “Son haftaların çok etkili bir takımıyız. Performansımız son derece üst düzeyde. Son 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldık. Sıralamada biraz daha rahat bir yere geldik. Puan olarak avantajı biraz daha elimize geçirdik. Manisaspor maçında da bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Manisaspor deplasmanda 5 beraberlik ve 2 galibiyet alarak etkili bir grafik ortaya koydu. Buraya da puan almak için gelecek. Onlar için de önemli bir maç. Kendi taraftarımız önünde aynı performansımızı gösterdiğimiz taktirde maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Manisaspor maçını kazanırsak bizim için farklı hedefleri konuşma vakti gelecek. 15 oyuncunun söyleşmesi sona erecek. Bunla ilgili çalışmaları devre arasından beri yapıyoruz. Hafta içerisinde hocamız bir rapor sunacak. Bu rapor doğrultusunda gerekli görüşmeler yapılacak, sözleşmesi bitecek oyuncularla tek tek görüşülecek” dedi.