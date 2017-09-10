Samsunspor bu sezon 18 futbolcu transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, 3’lü averajla ligde kaldığı 2016-2017 sezonunun ardından, Süper Lig parolasıyla çıktığı yeni sezonda 18 transfer gerçekleştirdi. Yeni sezon planlamasında ‘Sil baştan’ parolası izleyen yönetim 18 futbolcu transfer edip, 19 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

12 yerli, 6 yabancı futbolcu transfer edildi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, yerli olarak Sivasspor’dan Hasan Hatipoğlu, Manisaspor’dan Ufuk Budak, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Kayserispor’dan Erkam Reşmen, Ömer Kandemir, Elazığspor’dan Çağrı Ortakaya, Trabzonspor’dan Ramazan Övüç, Muhammet Beşir, Alanyaspor’dan Gökay İravul, Konya Anadolu Selçukluspor’dan Özgür Gürbulak, Sivasspor’dan Ahmet Cebe ve Auxerre’den Samed Hasan Kılıç’ı transfer etti. Karadeniz ekibi, yabancı transferinde ise Zaragoza’dan dünyaca ünlü yıldız Georgios Samaras, Gaziantepspor’dan Davy Angan, Sochaux’tan Mohamed Larbi, Hapoel Tel Aviv’den John Chibuike, Yeni Malatyaspor’dan Ayite ve Kortrijk’ten Michalis Sifakis’i renklerine bağladı.

19 oyuncu ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda takımlarında düşünmedikleri 19 futbolcuyla sözleşme yenilemedi veya yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar yeni sezon öncesinde Canberk Aydın, Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Ousmane N’diaye, Bekir Sevgi, Tom Muyters, Fatih Kılıçkaya, Erdi Dikmen, Mustafa Sevgi, Burhan Arman, Distel Zola, Vedat Bora, Berkay Polat, Kevin Brands, Alperen Pak, Famoussa Kone, Joraen Lumu, Eldin Adiloviç ve Caner Koca ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe’den 11 Ağustos tarihinde transfer edilen Caner Koca’nın sözleşmesi ise 12 gün sonra feshedildi.

Teknik Direktör Alpay Özalan yönetimindeki Karadeniz ekibi ligde geride kalan 3 haftada 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 4 puan yazdırdı.