Samsunspor, Canberk Dilaver’i kadrosuna kattı

Lig takımlarından Samsunspor, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Lig’de mücadele edecek Samsunspor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak kulübün alt yapısından yetişen ve bonservisi Göztepe’de bulunan Canberk Dilaver ile anlaşmaya vardı. Göztepe ile yollarını ayıran Canberk Dilaver, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende kendisini 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninin ardından konuşan Canberk Dilaver, “Samsunspor’a geldiğim için çok mutluyum. Yanımda Samsunspor’un efsaneleri Ercan Koloğlu ve Celil Sağır oturuyor. Buraya onlar gibi olmak için geldim. İnşallah çok güzel işler başaracağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Bundan sonraki hedefim Samsunspor ile Süper Lig’de oynamak. Tek amacım bu” dedi.

Samsunspor Sportif Direktör Yardımcısı Celil Sağır ise transferlerin başladığını, ilerleyen günlerde Samsunspor ruhuna uygun futbolcuları bir bir takıma katacaklarını ifade etti.