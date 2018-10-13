Samsunspor - Gaziantepspor maçının ardından

Samsunspor sahasında Gaziantepspor'u ağırladığı karşılaşmayı Bahattin Köse'nin golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında maç sonu basın toplantısına katılan her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Taşkın: “Galibiyet serisini devam ettirdik”

Üst üste 4. galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “İlk devre iyi bir maç oynadık. 2. golden sonra başka gol bulamayınca oyun tıkandı. İlk yarı çok güzel bir oyun oynadık. 2. devre rakibimiz 10 kişiyle defans yapmayı tercih etti. 2. yarı istediğimiz pozisyonları üretemedik. Maçta ufak tefek hamleler yapmak zorunda kaldık. Çünkü pazar, çarşamba ve pazar maçlarımız var. Çok önemli rakiplerimizle karşılaşacağız. Bunları düşünerek bazı oyuncularımızı iyi oynamalarına rağmen oyundan almak zorunda kaldık. Galip gelmek güzeldi. Seriyi devam ettirdik. Her hafta futbolumuz ve oyunumuz gelişiyor. Rakibe pozisyon vermeden gol yememek de önemliydi. Karşımızda pırıl pırıl gençler vardı. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten ötürü tebrik ederim. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Alkan: “Elektriğimiz bile yok, zor şartlarda mücadele ediyoruz”

Camia olarak çok zor bir süreç yaşadıklarının altını çizen Gaziantepspor Teknik Direktörü Ender Alkan, “Çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Buna rağmen 7 puan aldık. Sezona -6 puanla başladık. Bir -3 puan cezası daha aldık. Eski Başkan Celal Doğan da dahil kimse kulübe uğramıyor. Sadece mevcut başkanımız, 2 yöneticimiz ve valimiz bize yardımcı olmaya çalışıyor. Tesislerimizde elektrik bile yok. Oyuncularımız soğuk suyla duş alıyorlar. Bazıları da duş almadan evlerine gidiyorlar. Tesislere sadece postacılar icralık evrakları iletmeye geliyor ya da elektrik dağıtım şirketi yetkilileri sık sık gelerek kaçak elektrik kullanıyor muyuz diye kontrole geliyor. Sahipsiz bir takımız. Buna rağmen iyi mücadele ediyoruz. Samsunspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.