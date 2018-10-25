Samsunspor Güney Amerika'da futbolcu avına çıktı

Yılport Samsunspor'un oyuncu izleme ekibinden Celil Sağır, Güney Amerika'da yetenek avına çıktı.

Yılport Samsunspor'un scouting ekibinden Celil Sağır, Güney Amerika'da temaslarını sürdürüyor. 20 Ekim'de Güney Amerika turuna çıkan Celil Sağır, ilk gün Venezuela Premier Lig Apertura ekiplerinden Caracas FC ile toplantı gerçekleştirdi. Caracas FC'nin eski bir A Milli Takım futbolcusu olan Sportif Direktörü Miky Mea Vitali ile görüştü. İyi bir toplantı ve bilgi alışverişinde bulundu. Celil Sağır, Yılport Samsunspor'un vizyonunu ve hedeflerini anlattı.

Ertesi gün de yine Venezuela Premier Lig ekiplerinden Deportivo La Guera takımının Alt yapı Sportif Direktörü Louis Angel Sanchez ile görüşüldü. U15 ve U17 milli takımına 7'şer, U19 ve U20 milli takımında 5'er oyuncuları olan kulübün alt yapısını inceledi. Üçüncü gün ise ülkenin köklü kulüplerinden Atletico Venezuela takımının Sportif Direktörü ile bir toplantı yapıldı. Toplantıya ayrıca kulübün başkan ve başkan yardımcısı da katıldı.

Celil Sağır, ayrıca İtalya'nın Milan takımı CEO'su, İsveç'in Hammarby takımı Scout ekibinin şefi, Danimarka Süper Lig takımlarından Vejle Başkanı ve sportif direktörü ile de görüşmeler yaptı.