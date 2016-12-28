Samsunspor ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “İkinci yarının ilk 3-4 maçında alacağımız iyi sonuçlar bize özgüven katacak, moral, motivasyonumuzu yükseltecek ve ileriye doğru çok iyi bakmamızı sağlayacak” dedi.

Samsunspor’un yarın Antalya’da kampa gireceğini belirten Teknik Direktör Osman Özköylü, “Antalya’da kamp planlamasını yaptık. Transferler açıldıktan sonra görüştüğümüz bazı oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Yeni gelecek arkadaşlar birlikte ikinci yarı daha iyi olacak. İlk yarıda alternatifli oyuncu olmayışı sebebiyle özellikle hücum bölgesinde çok eksik olmamızdan dolayı ilk yarıyı kötü bitirdik” şeklinde konuştu.

Yeni gelecek olan transferlerle birlikte takımın kabuk değiştireceğini ifade eden Özköylü, “Yeni oyuncular takıma katılacak. Bu oyuncuların takıma adaptasyonu, onların hazır hale getirilmesi, takıma ve oyun sistemine adaptasyonu biraz zaman alacaktır. Bu bizim için dezavantaj mutlaka olacaktır. Ama bu süreyi kısaltıp, ciddi bir hamle yaparak iyi başlamak zorundayız. İkinci yarının ilk 3-4 maçında alacağımız iyi sonuçlar bize özgüven katacak, moral, motivasyonumuzu yükseltecek ve ileriye doğru çok iyi bakmamızı sağlayacak. İnşallah bu aradaki süreci iyi geçirebilirsek, bu oyuncuları takıma katabilirsek, bizim için çok büyük rahatlık olacak” diye konuştu.