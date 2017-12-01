Samsunspor ile Eskişehirspor 47. randevuya çıkacak

Lig’in 14. haftasında Samsunspor ile Eskişehirspor 47. kez karşı karşıya gelecek.

Ligin iddialı kadrolarından Samsunspor ve Eskişehirspor bu zamana kadar resmi müsabakalarda 46 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 13 galibiyet alırken, Eskişehirspor ise 19 galibiyet aldı. 14 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. 2 takım Samsun’da ise 23 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 12, Eskişehirspor ise 4 kez galip geldi. 7 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

2 takımın daha önce oynadığı 46 karşılaşmada toplam 96 gol oldu. Bu gollerden 38’ini Samsunspor atarken, Eskişehirspor ise 58 gol atma becerisi gösterdi. Samsun’daki karşılaşmalarda ise kırmızı-beyazlılar 28 gol atarken, Eskişehirspor deplasmanda 15 gol atabildi.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 13 haftada 15 puan toplayabilirken, 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 12 puan toplayabildi. Cumartesi günü saat 15.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Emre Malok yönetecek.

Samsunspor 3 galibiyetini 3 farklı hocayla aldı

Süper Lig parolasıyla başladığı yeni sezona beklediği girişi yapamayan Samsunspor’da 13 hafta geride kalmasına rağmen 3 farklı hoca takımın başında maça çıktı. Samsunspor, ligdeki 3 galibiyetini de 3 farklı hocanın yönetimindeyken aldı. Sezona Alpay Özalan ile başlayan kırmızı-beyazlılar ilk galibiyetini Özalan yönetiminde ligin 2. haftasında deplasmanda 1-0’lık Manisaspor maçıyla aldı. Özalan’ın istifasının ardından geçici olarak göreve gelen Besim Durmuş, Samsunspor’un 2. galibiyetini aldı. Ligin 7. haftasında Ankara’da oynanan Balıkesirspor - Samsunspor karşılaşmasını 2-1 kırmızı-beyazlılar kazandı. Samsunspor son galibiyetini ise 6 haftadır takımın başında olan Engin İpekoğlu yönetimindeyken aldı. Kırmızı-beyazlılar ligin 10. haftasında sahasında Gaziantepspor’u 3-0’lık skorla yendi.