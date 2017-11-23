Samsunspor, İstanbulspor’a bileniyor

Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, İstabulspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı tek antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana 5’e 2 top kapma ve şut çalışması ile devam etti. Oldukça hırslı görünen futbolcular, antrenmanı maç taktiği ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandırdı.

İstanbul programı belli oldu

Kırmızı-beyazlılar cumartesi günü İstanbul’da İstanbulspor ile saat 13.00’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların seyahat takvimi de bugün belli oldu. Sabah saatlerinde tesislerde antrenman yapacak olan futbolcular, öğlen yemeğinin ardından 14.45’te tesislerden ayrılarak Samsun - Çarşamba Havalimanı’na doğru yola çıkacak. Kırmızı-beyazlılar saat 15.30 uçağıyla da İstanbul’a seyahat edecek.