Samsunspor kampa iskelet kadronun yüzde 70’i ile gidecek

Samsunspor Kulübü, kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören daha sonra konuşmalarla devam etti.

Kulüp adına konuşma yapan eski başkanlardan Hakkı Tomaç, “Futbol branşında yöneticilik yapmak çok zor bir iştir. Büyük özveri ister. 52 yıl içerisinde Samsunspor, Türk futbolunda haklı bir yer edinmiştir. Bundan sonraki görevimiz de bu başarılı görevi devam ettirmektir. Mevcut yönetim de en iyi şekilde gayret gösteriyor. Yaşımız itibariyle bir 52 yıl daha görme şansımız yok ama Samsunspor inşallah bir 52 yıl daha Türk futboluna hizmet verir” dedi.

Daha sonrasında açıklamalarda bulunan ve kamp hakkında bilgiler veren Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, “Yarın Samsun’da son antrenmanımızı yapacağız. Pazar sabahı Erzurum’a hareket edeceğiz. 13 gün kamp yapacağız. Ayın 15’inde Samsun’a döneceğiz. 17’sinde yapılacak olimpiyat açılışına katılacağız. 2 günlük iznin ardından 10 günlük bir kampa daha gideceğiz. Samsun’daki sezon açılış maçı hakkında da görüşüyoruz. 1-2 güne başkanımız açıklama yapar” diye konuştu.

“Kampa iskelet kadronun yüzde 70’i ile gideceğiz”

2-15 Temmuz arasında Erzurum’da gerçekleşecek kampa iskelet kadronun yüzde 70’i ile gideceklerinin altını çizen Zeren, şunları söyledi: “Transfer çalışmaları devam ediyor. Her gün 1 önemli transferi kadromuza katmak istiyoruz. Dün Abdülkerim Bardakçı ve Oğuz Gürbulak ile sözleşme imzaladık. Bugün de Ufuk Samsun’a geldi. Ufuk Budak’la da 2 yıllık imza atacağız. Arzu ettiğimiz 1-2 oyuncuyla daha görüşmeler devam ediyor. Onlar da olduğu taktirde kampa takımın iskeletinin yüzde 70’ini sağlamış bir vaziyette kampa gitmek istiyoruz. Şu anda Fransız kaleci gündemimiz yok. 1 kaleci alacağız. Yerli de yabancı da olabilir. Kone’den bize dönen teklif, bizim yerine getiremeyeceğimiz teklifler. O yüzde Kone transferini askıya aldık. Kone teklifimizi kabul ederse gelecek, onun haricinde bir şey yapmayacağız. Gökhan Karadeniz ile ilgili birkaç gün içerisinde gelişmeler olabilir. Dün de kendisiyle görüştük. Gelişmeleri takip ediyoruz. Canberk Aydın ile dün beraberdik. Bugün de beraber olacağız. Canberk bizim evladımız. Hiç tereddütsüz istediğimiz bir oyuncumuz. Canberk’le ilgili anlaşmaya yakınız. O da yakında netleşir. Gökay İravul konusu, Alanyaspor’un tasarrufunda. Gökay burayı istiyor biz de Gökay’ı istiyoruz. Ama Alanyaspor ile ufak bir pürüzü var. O sorunu çözecek, çözdükten sonra oyuncuyla anlaşacağız. Bundan sonraki aşamada 4 yabancı transferini kesin yapacağız. Yabancı transferinde çok acele etmiyoruz. 2. kamp döneminde mutlaka yabancıları tamamlamak istiyoruz.”

Törene ayrıca Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, futbolcular, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yöneticiler, kulüp çalışanları ve taraftarlar da katıldı.