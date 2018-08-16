Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 13:33

Samsunspor kaptanından iddialı açıklamalar

SAMSUN (İHA) – Samsunspor kaptanı Ercan Yazıcı, taraftara umut dolu mesajlar vererek, "Kimse merak etmesin, Samsunspor hak ettiği noktalara gelecek" dedi.

Samsunspor kaptanından iddialı açıklamalar

16 Ağustos 2018 13:33


Erzurum kampındaki performansı ile dikkat çeken Spor Toto 2.Lig ekiplerinden Samsunspor’un takım kaptanı Ercan Yazıcı, kulübün resmi yayın organı web sayfasına yaptığı açıklamada yeni sezonla ilgili umut dolu mesajlar verdi. Her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Ercan Yazıcı, "Takım olabilme yolunda çok yol aldık. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincindeyiz. Camiamıza borcumuz var. Bunu ödeme sözü veriyoruz. Her anlamda kabuk değiştiriyoruz. Kulübümüzün ve başkanımızın gücünü fazlasıyla hissediyoruz. Bu bizlerde özgüven duygusunu zirveye çıkarıyor. Bir Samsunsporlu olarak ben başkanımıza bu dönemde kulübümüze sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ercan Yazıcı, takımla ilgili son durumu da değerlendirerek şunları ifade etti:


"Gerek oyun kalitesi gerekse karakter olarak bu ligin üzerinde bir kadromuz var. Kadrodaki tüm arkadaşlarım ne kadar büyük bir kulübün oyuncusu olduklarının farkında. Herkes sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor. Sanki çok uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncu grubu gibi hareket ediyoruz. Hep birlikte başarıya giden yol için kenetlendik. Dün dünde kaldı. Artık başarı ve mutluluklar üzerine yeni bir dönemin kapıları açıldı. Kimse merak etmesin, Samsunspor hak ettiği noktalara gelecek. Kısa zamanda şunu gördük. Bu yapının ortaya koyduğu güç bu hedefin hayal değil gerçekçi olduğunun işaretidir."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç