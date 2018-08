Samsunspor kaptanından iddialı açıklamalar

Erzurum kampındaki performansı ile dikkat çeken Spor Toto 2.Lig ekiplerinden Samsunspor’un takım kaptanı Ercan Yazıcı, kulübün resmi yayın organı web sayfasına yaptığı açıklamada yeni sezonla ilgili umut dolu mesajlar verdi. Her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Ercan Yazıcı, "Takım olabilme yolunda çok yol aldık. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincindeyiz. Camiamıza borcumuz var. Bunu ödeme sözü veriyoruz. Her anlamda kabuk değiştiriyoruz. Kulübümüzün ve başkanımızın gücünü fazlasıyla hissediyoruz. Bu bizlerde özgüven duygusunu zirveye çıkarıyor. Bir Samsunsporlu olarak ben başkanımıza bu dönemde kulübümüze sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ercan Yazıcı, takımla ilgili son durumu da değerlendirerek şunları ifade etti:

"Gerek oyun kalitesi gerekse karakter olarak bu ligin üzerinde bir kadromuz var. Kadrodaki tüm arkadaşlarım ne kadar büyük bir kulübün oyuncusu olduklarının farkında. Herkes sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor. Sanki çok uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncu grubu gibi hareket ediyoruz. Hep birlikte başarıya giden yol için kenetlendik. Dün dünde kaldı. Artık başarı ve mutluluklar üzerine yeni bir dönemin kapıları açıldı. Kimse merak etmesin, Samsunspor hak ettiği noktalara gelecek. Kısa zamanda şunu gördük. Bu yapının ortaya koyduğu güç bu hedefin hayal değil gerçekçi olduğunun işaretidir."