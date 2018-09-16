Samsunspor - Sancaktepe Belediyespor maçının ardından

TFF 2. Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmada Sancaktepe Belediyespor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında 2 takımın teknik adamaları karşılaşmayı değerlendirdi.

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesini erken bulan Taner Taşkın, “Taraftar tepkisinde haklı. Böyle bir skoru, böyle bir oyunu hak etmiyorlar. Biz bunu önümüzdeki maçlarda düzeltiriz ama benim de biraz morale ihtiyacım var. Bir güvensizlik hissedersem, başkanla da konuşurum gereğini yaparım. Ben birisinin torpiliyle buraya gelmedim. Bu ligde 2 şampiyonluk 2 tane de play-offumuz var. Buraya iyi işler yaparak geldik. Bu ligi de biliyoruz. Bu kadar protesto yiyeceğimi ben de bilmiyordum. Hak ettik. Bu takımın başında olan bensem, bu takım da böyle oyun oynayıp, böyle skor alıyorsa hak ediyorum. Biraz erken oldu, ona üzülüyorum. Biraz sabır ve süre lazım” diye konuştu.

Sancaktepe Belediyespor cephesi

Sancaktepe Belediyespor Yardımcı Antrenörü Yakup Kalafat ise çok değerli bir deplasmandan 3 puanla döndüklerinin altını çizerek, "Güzel bir maç oldu. Biz Samsunspor'a göre daha organize olduk. Bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 seneden beri devam eden bir ekibiz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün galip geldik. İnşallah bundan sonra da başarılı olur. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.