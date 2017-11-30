Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Samsun
  •  » Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Taraftarımız Önünde Galibiyet Arzusunu Göstereceğiz"
30 Kasım 2017 18:11

Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Taraftarımız önünde galibiyet arzusunu göstereceğiz"

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, TFF 1.

Samsunspor Sportif Direktörü Zeren:

30 Kasım 2017 18:11

Lig’in 14. haftasında karşılaşacakları Eskişehirspor mücadelesiyle ilgili konuşarak, Eskişehirspor’u da taraftar desteğiyle yeneceklerini söyledi.


Samsunspor, TFF 1. Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü karşılaşacağı Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı tek antrenmanla Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrasında açıklamalarda ulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Cumartesi günü çok zor bir rakiple oynayacağız. Eskişehirspor sıkıntılı bir sırada bulunuyor. Onlar da kazanmak için gelecekler. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımları var. Mücadele gücü çok yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de maçı kazanmayı çok istiyoruz. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kendimizi üst sıralara atmak için ilk adımı Eskişehirspor galibiyetiyle atmak istiyoruz. Futbolcularımız büyük bir çabayla maça hazırlanıyor. Ufuk Budak ve Ayite’nin durumu yarın netleşecek. Angan da hafif çalışmalara başladı. Sahada kim olursa olsun, maça çıkıp taraftarımız önünde galibiyet arzusunu göstereceğiz. Çünkü Samsunspor taraftarıyla beraber neler yapabileceğini geçen sene herkese gösterdi. Sahamızda mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçtan başarılı bir sonuçla çıkacağımıza inanıyorum” dedi.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Ufuk Budak, Angan, Samed Kılıç takımdan ayrı düz koşu yaparken, Ayite takımla birlikte çalıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç