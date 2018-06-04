“Samsunspor, Süper Lig’e geri dönecek”

Başkan Taşçı, “Söz konusu Samsunspor ise gerisi teferruattır. Hep birlikte el ele vereceğiz ve Süper Lig’e geri döneceğiz” dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret etti. Samsunspor’a verdiği katkılardan dolayı Başkan Taşçı’ya teşekkür eden Başkan Uyanık, “Samsunspor için güzel günlerin ışığını hep birlikte yaktık. Şehrimizin takımı, hak ettiği yere kısa sürede gelecek. Bu anlamda en büyük destekçilerimizden birisi olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret eden Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri, kulübe katkılarından dolayı Başkan Taşçı’ya teşekkür etti. Bu Aşkın Kahramanı Sensin kampanyasına övgüler yağdıran Başkan Uyanık, “Bu Aşkın Kahramanı Sensin kampanyası ile büyük yankı uyandıran, ardından da İlk Doğuşta Aşk kampanyası ile Samsun’da doğan çocukların Samsunsporlu olması için proje üreten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kulübün zor sürecinde de önemli bir yol haritası olarak 1. Samsun ve Futbol Çalıştayını gerçekleştirmiştir. Bütün bunlar, onun Samsunspor’a olan sevgisinin ve bağlılığının sonucudur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Samsunspor için çıktığımız bu yolda da her zaman yanımızda olacağına inanıyoruz. Samsunspor için güzel günlerin ışığını hep birlikte yaktık. Şehrimizin takımı, hak ettiği yere kısa sürede gelecek” şeklinde konuştu.

Samsunspor heyetinin ziyareti karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunspor, bu şehrin en değerli, en önemli markalarının başında geliyor. Bu kıymetli markaya sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Biz bugüne kadar, bu sorumluluk bilinci ile hareket ettik. İşler iyi gitmedi, hep beraber üzüldük ama kongrede başkanlığını açıklayan İsmail Uyanık, tüm şehre yeniden bir heyecan kazandırdı. İnanıyorum ki en kısa sürede o eski ve güçlü günlerimize geri döneceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Samsunsporumuzun yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hep birlikte el ele vereceğiz ve Samsunspor efsanesinin Süper Lig’e çıkışını göreceğiz. Bu şehir, bunu fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.

1. Samsun ve Futbol Çalıştayında elde edilen verilerin toplandığı çalıştay kitapçığını Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’a hediye eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İçerisinde akademik ve bilimsel birçok önemli bilginin yer aldığı bu kitap, Samsunspor için önemli bir yol haritası olacaktır” diye konuştu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, daha sonra Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.