Samsunspor taraftar rekoru bekliyor

Hafta sonu deplasmanda 1-0 kazandıkları Niğde Anadolu FK maçını değerlendiren Basın Sözcüsü Suat Çakır, kaybetmeme serisini devam ettirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, “Niğde'den güzel bir 3 puanla döndük. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. 11 haftada 8 galibiyetimiz, 2 beraberliğimiz ve 1 mağlubiyetim var. Ligde 26 puanla ikinci sıradayız. Son 5 haftadır da kalemizde gol görmüyoruz. Şampiyonluk için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Keçiörengücü maç biletlerinin bugünden itibaren satışa çıktığını belirten Suat Çakır, “Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Keçiörengücü maçına en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızı bekliyoruz. Yılport Samsunspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Pazar günü de 19 Mayıs Stadyumunda yerlerini alacaklarından hiç şüphem yok. Maç günü biletlerde yoğunluk oluşmasın diye bilet satışlarını bugünden itibaren satışa çıkarttık. Taraftarımıza güveniyoruz ve Keçiöğrengücü maçında taraftar rekoru için herkesi stadyuma bekliyoruz” diye konuştu.